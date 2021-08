Na de overval op het waardetransport aan de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord hebben 31 politieagenten aangifte gedaan tegen de groep overvallers. Justitie stelt op basis van verklaringen van agenten dat er gericht is geschoten, maar de overvallers ontkennen dat.

Op één na hebben alle opgepakte verdachten bekend op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij de overval afgelopen mei. De overvallers sloegen met hun buit op de vlucht richting Broek in Waterland. Volgens justitie hebben de overvallers op verschillende plekken op agenten geschoten.

"Een deel van de verdachten verklaart alleen in de lucht te hebben geschoten, maar een heel groot deel van de agenten zegt dat er gericht is geschoten", zei Justine Asbroek van het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Dat verhaal wordt betwist door de verdediging. "We hebben nog geen resultaten van forensisch onderzoek. Waar zijn die kogels terechtgekomen? Dat is natuurlijk wel belangrijk voor de vraag: zijn die agenten daadwerkelijk beschoten? We weten in ieder geval wel dat die agenten niet geraakt zijn gelukkig", aldus advocaat Daniel Fontein, die een van de overvallers bijstaat.

Dat kan volgens hem ook tot een andere verdenking leiden. "Alle verdachten worden verdacht van poging tot doodslag, daarvoor is het wel van belang of je gericht op iemand schiet. Als je in de lucht schiet dan is de kans zodanig klein dat je iemand raakt dat het eigenlijk verwaarloosbaar is."

De zaak is nog volop in onderzoek. Daarin trekt het OM op met de Belgische en Franse autoriteiten. Nog zeker drie verdachten zijn voortvluchtig. De totale buit van de overval bedroeg zo'n 14 miljoen euro. Daarvan is zeker 4 miljoen euro nog altijd spoorloos.