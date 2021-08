Het aantal incidenten dat gericht is op mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap in Amsterdam is toegenomen. Dat bevestigt het Amsterdamse stadsbestuur in antwoord op vragen van GroenLinks.

De partij vroeg eind mei om opheldering van het stadsbestuur over een aantal incidenten dat die maand had plaatsgevonden. Het ging bij deze incidenten om intimidatie op straat, herhaaldelijke dreigbrieven via de post en in één geval om mishandeling.

Bij GroenLinks bestond een vermoeden van een toename in het aantal lhbtiq++-incidenten in Amsterdam. Het stadsbestuur bevestigde dit vermoeden woensdag aan de hand van cijfers van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Daaruit blijkt dat het aantal meldingen bij het MDRA is gestegen. Het aantal meldingen van "discriminatie vanwege seksuele gerichtheid" steeg afgelopen jaar van 236 naar ongeveer 300.

Het stadsbestuur benadrukt dat er maatwerk nodig is voor elk incident waar lhbtiq+ers slachtoffer zijn. Donderdag vindt er een demonstratie plaats vanwege het toenemende geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap.