Koning Willem-Alexander opent op zondagmiddag 19 september het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam. Demissionair premier Mark Rutte zal een toespraak houden.

De koning opent het monument samen met voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité. Verder gaat hij in gesprek met overlevenden van de Holocaust.



Het monument van ontwerper Daniel Libeskind bestaat uit ruim 102.000 stenen waarop de naam, geboortedatum en leeftijd van de Nederlandse Holocaustslachtoffers zijn gegraveerd. Deze mensen zijn tussen 1940 en 1945 vanuit Nederland, of als Nederlander in het buitenland, vervolgd en gedeporteerd door de Duitse bezetter. Zij zijn in een concentratiekamp vermoord of omgekomen door honger en uitputting. Elke steen staat voor één slachtoffer.

Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die vanuit de lucht gezien de betekenis van 'in memoriam' vormen. De aanleg van het monument ging niet zonder slag of stoot. Buurtbewoners waren het niet eens met de locatie en vonden het ontwerp te groot. De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente de vergunning op de juiste wijze had verleend.