De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die begin april een fastfoodrestaurant in het Amsterdamse stadsdeel West probeerden te overvallen.

Op de beelden is te zien hoe de twee verdachten op zaterdag 10 april rond 21.15 uur over de parkeerplaats in de richting van het restaurant lopen. Eenmaal binnen wachten ze tot een aanwezige klant zijn bestelling afrondt.

Vervolgens trekt een van hen een mes, waarna de medewerker een stap achteruit doet. De verdachte eist dat de toegangsdeur naar de werkruimte van het restaurant wordt geopend, maar de medewerker laat dit niet toe. Daarna richt de verdachte zich tot de klant die op zijn bestelling staat te wachten. Het duo maakt hem zijn portemonnee afhandig en vlucht vervolgens weg in de richting van de A10.

Vooralsnog heeft het slachtoffer zich niet gemeld bij de politie, en dus is onduidelijk of de gestolen passen gebruikt zijn. De politie hoopt in contact met het slachtoffer te komen.