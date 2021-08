Bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in het Amsterdamse stadsdeel West mogen geen regenboogvlaggen meer ophangen in de gang. Dat is te lezen in een brief die de studenten hebben ontvangen.

"Als dit wel gebeurt, zal Duwo ze verwijderen", is te lezen in de brief. Studenten die toch een vlag willen ophangen, wordt gevraagd dat aan de binnenzijde van het raam te doen.

Vorige week werd een regenboogvlag in de flat in de brand gestoken. Bij de brand op de achtste etage van de flat raakten vier slachtoffers gewond. Vier anderen moesten met een ladderwagen van een balkon gered worden. In de weken daarvoor waren er meerdere brandstichtingen, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gezet.

Volgens een woordvoerder van studentenhuisvester Duwo gaat de veiligheid van de studenten in de flat voor. "Er is nog geen dader gevonden en onze eerste verantwoordelijkheid is de veiligheid van de studenten."

Dat er nu gezwicht wordt voor de brandstichter, ontkent Duwo. Volgens de woordvoerder mogen in de gangen helemaal geen spullen meer staan, en dus ook geen regenboogvlaggen. "We hebben een schouw gehad met de politie en brandweer en de gangen moeten gewoon leeg zijn", aldus de woordvoerder. Over lege gangen wordt in de brief overigens niet gesproken.

Er is een actie in de buurt gaande om zo veel mogelijk regenboogvlaggen op te hangen. Duwo ondersteunt de actie. "Maar we vragen van de bewoners om de vlaggen aan de voorkant van hun huis op te hangen, en niet op de gang. Zo ziet de hele buurt de vlag ook."

Op Twitter wordt verbolgen gereageerd op het besluit: "2021, regenboogvlag verbieden omdat andere mensen er agressief van worden", schrijft de een. "Klinkt heel erg als victim blaming", schrijft een ander.