Bij een grote vechtpartij op het Bijlmerplein in Amsterdam in de nacht van zaterdag op zondag is volgens de politie vermoedelijk gestoken, gebeten en gesneden. Drie mannen zijn aangehouden.

De vechtpartij vond plaats tussen 1.30 en 2.00 uur. De verdachten raakten alle drie gewond. Twee van hen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van de mannen meldde zichzelf op het politiebureau.

Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is niet bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden.