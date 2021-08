Een man die zondagmiddag een ruzie probeerde te sussen in de Schipbeekstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is daarbij gestoken met een mes. Hij is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een omstander hadden een man en een vrouw rond 17.45 uur ruzie op straat. Toen het slachtoffer tussenbeide probeerde te komen, werd hij gestoken. De ruziënde man vluchtte en de vrouw bleef achter.

Een signalement van de dader is niet bekend, zo laat een politiewoordvoerder weten.