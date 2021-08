Bezoekers, liefhebbers, artiesten, organisaties en fotografen uit de evenementenbranche verzamelen zich vanmiddag bij de RAI. Onder de naam Unmute Us startte in Zuid om 14.00 uur een demonstratie tegen het coronabeleid van het kabinet.

De stoet loopt vanuit de RAI via de van Baerlestraat, het Museumplein, de Overtoom, de Stadhouderskade en de Ruysdaelkade weer terug naar de RAI.

De protestmars werd op poten gezet na de coronapersconferentie van vorige week. Toen werd bekendgemaakt dat er tot 20 september geen festivals mogen worden georganiseerd en dat nachtclubs tot 1 november gesloten moeten blijven.

Die beslissing zorgde voor woedende reacties vanuit de evenementensector. "Zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren", liet de organisatie eerder deze week al weten. "De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken."

Gedragsregels

Op de sociale media benadrukt de organisatie dat het gaat om een protest en niet om een festival. Ze laten weten vreedzaam te willen demonstreren en roepen mensen op 1,5 meter afstand te houden. Verder is fysiek en verbaal geweld niet toegestaan en ze vragen de mensen die meelopen om de stad schoon te houden.