Er zijn tot nu toe in de regio Amsterdam-Amstelland in totaal ongeveer 5.500 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de tijdelijke coronawet. Dat valt te lezen in de nieuwe voortgangsbrief over de coronacrisis die burgemeester Halsema naar het college heeft gestuurd.

In de brief valt te lezen dat er tot en met 18 augustus door gemeentelijk toezicht en handhaving 1.769 boetes zijn uitgeschreven. De politie deed dat in totaal 3.728 keer. In totaal zijn er door beide instanties ongeveer 10.000 waarschuwingen uitgedeeld.

Verder blijkt dat in de periode april 2020 tot en met maandag 26 juli 2021 in totaal 42 tijdelijke sluitingen van ondernemingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 30 lasten onder bestuursdwang en 953 schriftelijke of mondelinge waarschuwingen uitgedeeld.

'Niet tevreden'

In de brief benadrukt Halsema dat de crisis zeker nog niet voorbij is. "Met het verdwijnen van veel beperkingen lijkt het soms niet meer bestaat, maar niets is minder waar. De daling van het aantal besmettingen lijkt tot stilstand te komen op een niveau waar we niet tevreden mee kunnen zijn. Nog steeds worden veel mensen ernstig ziek, vooral mensen die niet vaccineerd zijn of bij wie het vaccin niet goed aanslaat. Ook is de druk op de zorg nog steeds te groot."