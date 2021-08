Een negentienjarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag neergestoken bij de flat Fleerde in Amsterdam Zuidoost. De politie heeft een twintigjarige man aangehouden.

Volgens de politie werd de negentienjarige vermoedelijk het slachtoffer van een straatroof.

Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en maakt het naar omstandigheden goed. De politie is op zoek naar getuigen.