Burgemeester Femke Halsema heeft het Openbaar Ministerie en de politie vrijdagmiddag bijeen geroepen om te praten over de veiligheid van de studentenflat van Duwo aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam West.

In de flat woedde vrijdagochtend een brand, die vermoedelijk is aangestoken. De politie houdt er rekening mee dat de daders het gemunt hadden op de regenboogvlaggen die in de flat hingen. In de afgelopen weken werden in de flat namelijk al papieren regenboogvlaggetjes en Pride-posters in brand gestoken.

Halsema sprak vrijdagmiddag op het stadsdeelkantoor in West met een aantal bewoners. De bewoners worden daar tijdelijk opgevangen. "We leven zeer mee met de mensen die gewond zijn geraakt bij de brand. En ook met al de bewoners die halsoverkop hun woning hebben moeten verlaten. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest", aldus de burgemeester in een reactie.

Motief

"Het onderzoek is nog in volle gang. Er is extra recherche ingezet om zorgvuldig en uitgebreid de oorzaak en het mogelijk motief van de brand te achterhalen. Mocht er sprake zijn van een LHBTIQ+-gerelateerd motief, dan nemen we dit zeer serieus en zullen we hierop daadkrachtig en gericht acteren."