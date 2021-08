De dokterspraktijk Quin Dokters Amsterdam heeft nog maar plek voor ruim 6.000 patiënten, terwijl er begin juli nog 13.500 stonden ingeschreven. Dat betekent dus dat duizenden Amsterdammers op zoek moeten naar een nieuwe huisarts. Al eerder deze zomer moest de huisartsenpraktijk de deuren in de stad sluiten vanwege een tekort aan personeel.

Begin dit jaar nam Quin Dokters verschillende praktijken in de stad over. Uit interne documenten, die AT5 in het bezit heeft gekregen, blijkt dat er toen al veel problemen waren. Zo staat er: "Quin Dokters geeft aan dat de situatie op dat moment al slechter bleek te zijn dan het had verwacht. Er waren personeelstekorten, zowel artsen als ondersteunend personeel en de dossiervoering was slecht."

Hoe het kan dat Quin Dokters hiervan onvoldoende op de hoogte was, wil een woordvoerder van het bedrijf niet vertellen.

Quin Dokters kwam begin juli al in het nieuws toen bleek dat de praktijk meerdere dagen de deuren moest sluiten vanwege een tekort aan huisartsen. Patiënten met acute klachten zijn tijdens de sluiting van Quin verwezen naar een andere huisarts of moesten naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

In de communicatie naar buiten toe wijst Quin Dokters zelf op externe oorzaken: een tekort aan huisartsen en assistenten, het vaccinatieprogramma en het inhalen van uitgestelde zorg zouden debet zijn aan de crisis.

Bronnen van AT5 en een document wijzen er echter op dat veel zorgmedewerkers niet voor Quin Dokters willen werken. Dat heeft mede te maken met de negatieve publiciteit, maar ook met het zorgconcept. Quin is een nieuwe grote huisartsenketen in Nederland en wil de huisartsenzorg vergaand digitaliseren.

Nog maar één huisarts op locatie beschikbaar

Bij Quin Dokters in Amsterdam stonden begin dit jaar nog ongeveer 16.500 patiënten ingeschreven. In juli van dit jaar was het aantal al met zo'n 3.000 afgenomen. Voor de resterende patiënten was er halverwege juli nog maar één huisarts op locatie beschikbaar, aangevuld met nog een enkele huisarts op afstand voor videoconsulten, zo staat in een notitie. Volgens landelijke richtlijnen geldt voor een 'normpraktijk' zo'n 2.100 ingeschreven patiënten.

Ook bleken de dit jaar overgenomen dossiers deze zomer nog niet op orde te zijn. "Quin geeft aan de dossiers van de meest kwetsbare mensen wel als eerste aangepakt te hebben. Quin was de mening toegedaan, dat als er geen oplossing komt, hun patiënten dan overdag naar de eerste hulp moeten gaan en 's avonds naar de huisartsenposten", zo staat in een notitie.

In eerste instantie wilden betrokkenen pas na de zomer over oplossingen praten, maar de problemen waren zo groot dat de verschillende zorgpartijen in de stad halsoverkop bij elkaar werden geroepen.