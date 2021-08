Bij een woning in de Talmastraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. De ramen van de woning zijn daarbij gesprongen. Niemand raakte gewond.

De hulpdiensten werden rond 0.15 uur gealarmeerd over de explosie. De knal was in de wijde omgeving te horen. Vlak voor de woning woedde een kleine brand, die snel kon worden geblust.

De politie zette de omgeving ruim af voor sporenonderzoek. Onder meer experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. Wat er precies is geëxplodeerd wordt onderzocht.