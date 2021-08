De politie onderzoekt of bij de grote brand in een studentenflat in Amsterdam sprake is van lhbtiq+-gerelateerd geweld. Ze heeft een sterk vermoeden van brandstichting.

Bij de grote brand in een flat aan de Krelis Louwenstraat in het Amsterdamse stadsdeel West zijn vrijdagochtend vier personen gewond geraakt. De slachtoffers hebben rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel behandeld.

Volgens de politie hebben er meerdere brandstichtingen plaatsgevonden in de flat. "Het eerste onderzoek wijst uit dat de brand op de achtste etage vermoedelijk is aangestoken en dat op andere plekken in de flat hetzelfde is geprobeerd. Deze brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat en zijn daarmee mogelijk lhbtiq+-gerelateerd."

De gealarmeerde brandweer besloot het volledige complex te ontruimen. Zo'n honderd bewoners zijn daarom uit bed gehaald en worden opgevangen in een moskee in de buurt of op het stadsdeelkantoor van Bos en Lommer.

De brand lijkt te zijn begonnen op de achtste etage en veroorzaakte veel rook. Omwonenden werd daarom geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Inmiddels is het vuur onder controle. De politie roept mensen die iets gezien hebben in of in de buurt van de flat ertoe op zich te melden.