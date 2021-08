Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen twee verdachten tien jaar cel geëist voor het met een kalasjnikov schieten op een woning aan de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Een derde verdachte hoorde acht jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, omdat hij zich tijdens het proces meewerkend heeft opgesteld.

Amier S. (21), Damian L. (22) en Denver B. (22) worden verdacht van het medeplegen van poging tot moord, meldt De Telegraaf.

De schietpartij vond in de nacht van 25 op 26 augustus rond 4.00 uur plaats. Met een kalasjnikov werd 21 keer op de woning geschoten, waar op dat moment een vrouw, haar zoon en zijn vriend waren. De zoon raakte lichtgewond door een fragment van een kogel.

Het vuurwapen werd gevonden in de achterbak van een gestolen auto om de hoek. Dat voertuig werd al met een camera geobserveerd in een ander politieonderzoek. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat van alle drie de verdachten DNA is aangetroffen op handschoenen die in de auto lagen.

L. en B. werden kort na het incident aangehouden in Leeuwarden en Amsterdam-West. S. werd in december opgepakt.