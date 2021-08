Vier mannen zijn dinsdagochtend aangehouden door de politie in Amsterdam in een onderzoek naar de diefstal van ruim tien waardevolle horloges. Sinds maart werden diverse aangiftes van de diefstallen gedaan, waarbij steeds sprake was van eenzelfde werkwijze en overeenkomstige signalementen.

Drie van hen werden in dezelfde woning aangehouden, de vierde verdachte in een andere woning. Het betreft mannen van tussen de 22 en 28 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Uit de aangiftes blijkt dat bij de diefstal van de horloges telkens dezelfde werkwijze werd gebruikt. Het slachtoffer werd op straat aangesproken door een groepje mannen. Vervolgens werd een voetbaltruc of dansje gebruikt om het horloge van het slachtoffer ongemerkt te ontvreemden.

Bij de trucs leiden zakkenrollers de gedupeerden af door bijvoorbeeld naar de weg te vragen. Zodra het slachtoffer daarop ingaat, geeft de dief een hand en plaatst hij zijn benen tussen die van het slachtoffer. Daarbij raakt het slachtoffer uit balans en worden ongemerkt de persoonlijke bezittingen weggenomen.

De mannen konden worden achterhaald met behulp van bewakingsbeelden en beelden van een mobiele telefoon. Er wordt onderzocht of er sprake is van mobiel banditisme, een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit. Het gaat hierbij om rondtrekkende bendes die delicten plegen als babbeltrucs, zakkenrollerij, inbraken, winkel-, metaal- en autodiefstal.