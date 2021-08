Amsterdamse horecaondernemers hebben samen met de lokale VVD-fractie het stadsbestuur opgeroepen de terrassen in de stad ook in de winter geopend te laten.

De ondernemers moeten eigenlijk in oktober hun buitenterrassen opruimen, maar volgens de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verkeren zij sinds de pandemie in een noodsituatie. "Er is wel wat open, maar de tijden zijn beperkt en er is te weinig capaciteit", zegt voorzitter Pim Evers tegen De Telegraaf.

De VVD noemt het "zonde" als de zomerterrassen in oktober dicht moeten. "Als de coronamaatregelen deze winter worden afgeschaft, kunnen ondernemers iets extra's verdienen om hun schulden af te lossen. En als er in het allerslechtste scenario weer een lockdown komt, kunnen er tenminste mensen buiten zitten", aldus VVD-raadslid Claire Martens tegen de krant.

De sector zegt nu alvast duidelijkheid te willen, zodat ondernemers bij een eventuele nieuwe lockdown niet overvallen worden door het besluit dat de terrassen toch mogen openblijven.