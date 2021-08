Bij een steekpartij op de Bijlmerdreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Even voor 15.00 uur werd hij om nog onbekende reden in zijn schouder gestoken. De politie trof het slachtoffer aan op de Harriët Freezerstraat.

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, vertelt een een politiewoordvoerder.

Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. Naar de dader is nog enige tijd gezocht, maar niemand kon worden aangehouden.