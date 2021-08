Een man heeft dinsdagochtend de Primera aan het Osdorpplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West overvallen. Hij bedreigde het personeel met een mes en ging er met een geldbedrag vandoor.

De overval gebeurde rond 11.15 uur. Na de overval is door de politie gezocht naar de man. Hij was in het zwart gekleed en had een zwart mondmasker op. Hij is niet aangetroffen.

Het personeel zat nadien aangeslagen voor de winkel. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Vorige maand was een andere Primera in Osdorp al doelwit van een overval.