Een 42-jarige man is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in het Amsterdamse stadsdeel Noord. De politie hield in verband met het incident een 62-jarige Amsterdammer aan. Het gaat volgens de politie om een incident in de familiaire sfeer.

De hulpdiensten rukten rond 23.00 uur uit naar de Sinaasappelstraat. Daar troffen zij de gewonde man buiten een woning aan. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

In de nabije omgeving kon de verdachte worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.