De politie raadt Amsterdammers aan om voorzichtig te zijn als ze hun laptop, of andere waardevolle spullen, via internet verkopen. Vorige week leidde zo'n verkoop vier keer tot een overval.

Dinsdagavond werd er onder dreiging van een mes in de Douwes Dekkerstraat en de Jan Evertsenstraat een laptop meegenomen. Zaterdagavond deed een overvaller dat in de Marnixstraat, maar na een achtervolging liet hij de laptop achter. Ook in de Rijswijkstraat verzette de bewoner zich, waardoor een zestienjarige jongen en later een negentienjarige man opgepakt werden.

"Het is natuurlijk ook riskant geweest", zegt een politiewoordvoerder. "Want zowel in de Marnixstraat als Rijswijkstraat zijn de bewoners gewond geraakt doordat er met een mes gestoken werd. Een behoorlijk mes."

Hij noemt het opvallend dat er vorige week vier woningovervallen tijdens afspraken om laptops te verkopen gebeurden. "Natuurlijk is het onderwerp van onderzoek dat we nagaan of de zaken met elkaar te maken hebben. Maar het is wel opvallend. En ook wel bijzonder dat ze voor een laptop zo'n zwaar delict plegen."

De politie adviseert om op een drukke plek in de buitenlucht af te spreken met kopers, het liefst op een plek waar beveiligingscamera's hangen. Ook wordt aangeraden vooraf de gegevens van de koper te controleren.

Wie toch thuis afspreekt, wordt geadviseerd om eerst te kijken of de koper lijkt op de profielfoto die hij of zij gebruikt. "Als je van tevoren goed controleert met wie je te maken hebt dan zou het geen probleem hoeven te zijn. Maar je moet wel even zorgen dat je even je huiswerk doet, om te zien, wie haal ik in huis."