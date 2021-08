Slingeraap Emma is begin deze maand in ARTIS overleden. Kort daarvoor was ze bevallen van een doodgeboren jong. Uit onderzoek blijkt dat de volwassen aap is overleden door een combinatie van ernstig nierfalen en een zeer zeldzame afwijking aan de baarmoeder.

Toen de bevalling op gang kwam en bleek dat de gezondheid van de moeder verslechterde, werd besloten om een keizersnede te doen. Het jong bleek toen al overleden.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft het onderzoek naar de dood van Emma uitgevoerd. Ook het jong bleek overleden door ernstig nierfalen, want het had net als de moeder extreem hoge bloedwaarden.

De dierentuin keek eerder dit jaar al gespannen naar de drachtige slingeraap. Een eerder jong was door Emma niet geaccepteerd. Mocht dat met het tweede jong ook niet gebeuren, dan zouden verzorgers het aapje moeten verzorgen. ARTIS had al bepaald om dat niet te doen, omdat "vanuit het fokprogramma is besloten om geen dieren met de hand groot te brengen". Mocht het jong niet aan een andere dierentuin gegeven kunnen worden, dan was euthanasie voor ARTIS een uiterste optie.

ARTIS hoopte dat het niet zover hoefde te komen en dat de moederaap het jong wel zou accepteren, iets dat bij apen bij een tweede zwangerschap vaker zou gebeuren. "We doen er alles aan om de situatie positief te beïnvloeden door moeder en jong rust en ruimte te geven", liet een manager van de dierentuin eerder weten. "Dan is het afwachten wat er gaat gebeuren."

Emma is twintig jaar oud geworden.