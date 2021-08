De gemeentes Amstelveen en Amsterdam denken serieus na over het verkleinen van de losloopgebieden voor honden in het Amsterdamse Bos. De stadsbesturen willen zo de veiligheid in het bos verhogen.

De overweging is gebaseerd op de drukte en veiligheid. De afgelopen twintig jaar is het bezoekersaantal namelijk van 4,5 miljoen naar 6 miljoen per jaar gestegen. De gemeentes zeggen dat de toename van bezoekers ook meer onveilige situaties en verstoring van de natuurontwikkeling veroorzaakt.

"Hier zijn in meer dan 80 procent van de gevallen honden bij betrokken. Dit is de reden dat in het Bosplan als actie is opgenomen om samen met hondenbezitters te kijken naar een mogelijke aanpassing", zegt een woordvoerder.

Het plan voor het kleiner maken van het losloopgebied is voorlopig een overweging. In september vindt de eerste bijeenkomst plaats waarbij bezoekers en andere betrokkenen hun mening kunnen geven.