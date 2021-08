Bij een bovenwoning aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in de Helmersbuurt in het Amsterdamse stadsdeel West is maandagochtend een vensterbank naar beneden gevallen. Niemand raakte hierbij gewond.

De vensterbank viel iets voor 8.30 uur op het terras van het café dat daaronder huist. Op dat moment was het terras nog niet in gebruik.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft met een ladderwagen de overige loszittende delen verwijderd. Hierbij werd de omgeving tijdelijk afgezet. Vervolgens is bouw- en woningtoezicht van de gemeente ingeschakeld, de afdeling die toezicht houdt op de kwaliteit van woningen.