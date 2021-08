Een man die blijkbaar veel haast had, is donderdagavond in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij scheurde met 148 kilometer per uur over de Gooiseweg, waar 70 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

De man liep tegen de lamp omdat agenten donderdagavond juist op die weg bezig waren met een snelheidscontrole. "Met zijn rijstijl bracht hij niet alleen andere weggebruikers in gevaar maar ook zichzelf", aldus de politie.

Zijn rijbewijs en zijn auto zijn in beslag genomen.