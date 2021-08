De gemeente Amsterdam heeft op last van burgemeester Femke Halsema een woning aan de Wijnand Nuijenstraat in het stadsdeel West tijdelijk gesloten. In het pand werden bij een doorzoeking onder meer tientallen kilo's aan cocaïne aangetroffen.

Naast de cocaïne vonden agenten vacuümmachines. Die worden gebruikt om drugs te verpakken. Ook troffen ze een grote som aan contant geld, seal bags en geldtelmachines aan.

De sluiting geldt voor drie maanden.