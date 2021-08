Een auto is donderdagavond te water geraakt bij de Jacob Catskade in het Amsterdamse stadsdeel West. De bestuurder raakte niet gewond. Het voertuig is naar de bodem gezonken.

Rond 19.35 uur werden er meerdere brandweerwagens en een ambulance gealarmeerd. Volgens een brandweerwoordvoerder had de bestuurder zelf de hulpdiensten gebeld.

De auto dreef volgens omstanders naar de andere kant van het kanaal. Daar heeft de auto nog een tijdje gedreven. Toen agenten op een politieboot de auto met een touw vast probeerden te maken, zonk de wagen naar de bodem.

Het voertuig zal waarschijnlijk op een later moment geborgen worden.