De agent die woensdagmiddag werd mishandeld in de Maassluisstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft een gebroken enkel. Dat meldt de politie. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden.

Agenten kregen rond 14.30 uur woensdagmiddag een melding van een ruzie tussen meerdere personen op de Ottho Heldringstraat. Daar aangekomen bleek dat een 21-jarig slachtoffer werd bedreigd door een groep. Een lid van die groep zou eerder die dag zijn gestoken. Op het moment dat de agenten de groep staande wilden houden, vluchtten de verdachten.

Ter hoogte van de Maassluisstraat werden vijf verdachten aangehouden. Dat ging gepaard met geweld: één van de verdachten brak een enkel van een agent. Een zesde verdachte is, met steekverwondingen, in het ziekenhuis aangehouden. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en is op zoek naar getuigen.

Een van de aangehouden verdachten, vermoedelijk degene die bedreigd werd, wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou eerder op de dag hebben gestoken.

De agent is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.