Een man is donderdagmiddag neergestoken op het Bijlmerplein in Amsterdam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De steekpartij vond rond 14.10 uur plaats. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde dat na een ruzie. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt. Het ging om een oppervlakkige wond, maar voor de zekerheid is hij wel door ambulancepersoneel meegenomen.

Een omstander laat weten dat meerdere mensen getuige waren van de steekpartij. De politie heeft nog in de omgeving gezocht, maar de dader is niet aangetroffen.