Een agent is woensdag gewond geraakt tijdens een aanhouding in de Maassluisstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 16.30 uur. Volgens een politiewoordvoerder was er een melding binnengekomen over een geweldincident op de nabijgelegen Ottho Heldringstraat en hebben agenten daarna meerdere aanhoudingen verricht.

Tijdens een van die aanhoudingen raakte een agent dus gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de woordvoerder benadrukt dat het niet om een steek- of schotwond gaat.

Een groot aantal politiewagens werd opgeroepen. De agent is op een brancard een ambulance in gereden. De recherche doet verder onderzoek.

Volgens een bewoner van de straat was het eerder op de dag al onrustig in de buurt.