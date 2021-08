Een vrachtwagen is woensdagochtend tegen een viaduct tussen de stations Amsterdam Centraal en Muiderpoort aan gereden. Als gevolg daarvan is het treinverkeer richting Utrecht, Schiphol en Uitgeest ernstig verstoord. ProRail spreekt van "forse hinder".

Het treinverkeer richting Utrecht en Weesp is geschrapt. Een monteur is onderweg om het viaduct te controleren. Hoelang de verstoring aanhoudt, is niet duidelijk.

ProRail adviseert reizigers om de reisplanner te raadplegen.