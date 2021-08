Een man die maandag gewond werd aangetroffen na een schietpartij in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, is een negentienjarige Amsterdammer. Hij werd gevonden met een vermoedelijke schotwond, meldt de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De politie kreeg rond 16.00 uur van meerdere getuigen te horen dat er geschoten werd bij de Karspeldreef. Ze hoorden verschillende schoten en zagen meerdere mannen rennen. Ook hebben ze een steekwapen gezien.

Agenten troffen niet veel later de gewonde man aan. Hij was aanspreekbaar en de politie vermoedt dat hij bij het incident gewond is geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.