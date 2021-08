Een woning aan de Winkler Prinshof in de Amsterdamse wijk Slotervaart is maandag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. In het pand werd een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie doorzocht de woning na een tip. Agenten troffen naast de hennep lampen, transformatoren en andere attributen voor een hennepkwekerij aan. De stroom werd illegaal afgetapt. Bovendien werd de woning niet bewoond.

Het huis is voor drie maanden gesloten.