Het GVB gebruikt zondag en maandag en weer het nieuwe beveiligingssysteem voor de metro's in Amsterdam. Het vervoersbedrijf waarschuwt voor eventuele problemen.

Het nieuwe systeem werd sinds ongeveer een half jaar sporadisch gebruikt als voorbereiding op een volledige overstap. Het is in totaal 27 dagen in het echt gebruikt. Op vijf dagen leidden technische problemen ertoe dat de verkeersleiders alle metro's moesten stopzetten. Het duurde telkens ongeveer een uur voordat de metro's weer volgens dienstregeling reden.

Vanwege de problemen besloot wethouder Egbert de Vries (Vervoer) in juli dat het systeem niet meer gebruikt mocht worden. Er werd een "nieuwe, verbeterde, softwareversie" ontwikkeld. Die zou aanvankelijk op of rond 25 juli gereed voor gebruik zijn, maar dat duurde twee weken langer.

De gemeente gaf eerder aan dat het systeem op de vijf dagen dat het fout ging in de war raakte. Toch zou er niet te veel risico genomen zijn door het al te gebruiken. "Er is maar een moment om erachter te komen dat dit soort fouten erin zitten en dat is hem gebruiken in de exploitatie", zei de programmadirecteur. De nacht zou te kort zijn om te testen en in de simulator deden de problemen zich niet voor.

Zondag wordt dus de verbeterde versie ingezet. Het GVB waarschuwt dat er kinderziektes kunnen optreden, met mogelijk verstoringen voor de reizigers.