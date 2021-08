Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat overvallen op de Cornelis van Vollenhovenstraat in Slotermeer, in de buurt van Plein '40-'45 in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De overvallers gingen er met buit vandoor. Ze lieten de auto waarin ze eerder zaten staan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee verdachten zijn opgepakt. Een 34-jarige man werd 's nachts op straat aangehouden en een 23-jarige man 's ochtends in een woning.

Volgens een omstander ging het om in totaal vier daders. Het slachtoffer zou net eten hebben gehaald op de Slotermeerlaan.

De auto die de straatrovers gebruikten, is door de politie in beslag genomen.