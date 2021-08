Een arrestatieteam van de politie heeft afgelopen woensdag een verdachte opgepakt in een appartementencomplex in de Nolensstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld, meldt AT5 zaterdag.

De politie viel het complex in mei ook al binnen. Toen werd er ook een verdachte opgepakt. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes.

In een berging vond de politie bovendien explosieven en wapens. Een woning in het complex werd daarna op last van burgemeester Femke Halsema gesloten.

Volgens Het Parool heeft de arrestatie van deze week te maken met de vondst van de wapens in mei.

Twee explosies dit jaar

In de straat vonden dit jaar twee keer explosies plaats. Op 28 maart ging er vuurwerk af bij het gemeenschappelijke portiek en twee dagen later werd er een explosief geplaatst aan de balkonzijde van een van de woningen. Die ging gedeeltelijk af en veroorzaakte geen schade.

De recherche vermoedde dat de door Halsema gesloten woning beide keren het doelwit was vanwege "een langer lopend conflict in het criminele circuit".