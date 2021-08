Twee bewoners van een appartement aan de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam zijn zaterdagochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat ze klachten hadden gekregen door te veel koolmonoxide in hun woning.

De bewoners alarmeerden de hulpdiensten rond 10.30 uur, nadat hun koolmonoxidemelder was afgegaan. De brandweer deed daarna een meting en constateerde dat er inderdaad een te hoge waarde koolmonoxide aanwezig was.

Ook gaven de bewoners aan dat ze last hadden van hoofdpijn. Ze worden daarom in het ziekenhuis gecontroleerd.

De brandweer heeft nog gekeken of er bij buren ook te veel koolmonoxide aanwezig was, maar dat bleek volgens een woordvoerder van de brandweer niet zo te zijn. De buren konden daarom weer hun woning in.