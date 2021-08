Een fietser is vrijdagavond mishandeld op het Westeinde in het centrum van Amsterdam, ter hoogte van De Nederlandsche Bank. De politie is nog op zoek naar de vrouw.

De mishandeling vond rond 23.00 uur plaats. Het slachtoffer droeg een groene parka, blauwe spijkerbroek en witte sneakers. Ze kan zich melden via 0800-8844.

Ook zoekt de politie nog naar getuigen, onder wie een vrouw die achter het slachtoffer fietste.