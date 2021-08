De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij die afgelopen woensdag plaatsvond aan het Kruitberghof in Amsterdam Zuidoost. Een 48-jarige man raakte hierbij zwaargewond aan zijn arm.

De politie kreeg rond 16.10 uur een melding binnen van geweld. Eenmaal ter plaatse troffen ze de zwaargewonde man aan, die naar het ziekenhuis is vervoerd. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.

Er zou voor de steekpartij mogelijk een ruzie zijn ontstaan tussen het slachtoffer en de verdachte.

De verdachte zou met een zwarte Volkswagen Golf zijn weggereden en is gevlucht richting de Karspeldreef. Hoewel er veel politie, en zelfs een helikopter, aan het zoeken was, is de verdachte niet aangetroffen. De politie roept getuigen daarom op om zich te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Ook camerabeelden, zoals van beveiligingscamera's of een dashcam, zijn gewenst.