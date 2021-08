Bewoners van Kraaiennest in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost die nog een vaccinatie willen, kunnen vanaf maandag 9 augustus terecht bij een nieuwe mobiele priklocatie. Die staat tot en met 20 augustus voor buurthuis Bonte Kraai.

De locatie is van maandag tot en met vrijdag open tussen 13.00 en 18.30 uur. In het weekend is de locatie gesloten. Voor de vaccinatie is geen afspraak nodig. Wel moeten bewoners een legitimatiebewijs meenemen.

De priklocatie voor buurthuis Bonte Kraai is niet de eerste mobiele priklocatie die de GGD heeft neergezet in de stad. Zo stonden er tijdelijke locaties in Nieuw-West en Zuidoost en rijdt er een mobiele prikbus door de stad. De tijdelijke locaties moeten het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

De vaccinatielocatie in Nieuw-West moest uiteindelijk gesloten worden nadat een groep jongeren onder meer een voorwerp door een autoruit van de beveiliger had gegooid.