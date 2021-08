In een opslagloods op een bedrijventerrein in de Amsterdamse wijk Sloterdijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. Het gaat om een pand waar onder meer foodtrucks stonden opgeslagen. De brandweer kwam met veel eenheden ter plaatse om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Iets voor 4.00 uur was de brand onder controle.

De hulpdiensten werden kort na middernacht gealarmeerd. Het gaat om een bedrijfspand aan de Turbinestraat. De brandweer schaalde niet veel later op naar 'zeer grote brand'. Korpsen uit de wijde omgeving, waaronder Aalsmeer en Amstelveen, werden opgeroepen ter assistentie.

Het gehele pand van zo'n 1.000 vierkante meter stond in brand en was volgens de brandweer niet meer te redden. "De focus ligt op het behouden van de omliggende panden", aldus een woordvoerder. Volgens de woordvoerder wist een buurman ternauwernood nog een aantal geparkeerde auto's te verplaatsen voordat het vuur om zich heen greep.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die vrijwel recht omhoog trok. Aangezien de loods op een bedrijventerrein staat en er weinig wind stond, was de overlast voor de omgeving beperkt. Rond 4.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Er wordt een kraan ingezet om de instabiele constructie voorzichtig te slopen. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met nablussen.