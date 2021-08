De politie heeft dinsdag een 21-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het zwaar mishandelen en bedreigen van een 31-jarige man in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 juni. Het incident gebeurde in de Westerstraat in de Jordaan.

Naast de mishandeling zou de Amsterdammer het slachtoffer ook met een vuurwapen hebben bedreigd. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Toen agenten hem aantroffen, was hij buiten bewustzijn.

In de woning van de verdachte zijn dinsdag meerdere goederen in beslag genomen. De verdachte is inmiddels vrijgelaten en moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.