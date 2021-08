Als het aan het stadsbestuur ligt, moet er ergens tussen 2030 en 2040 in alle wijken in Amsterdamse stadsdeel Noord betaald worden voor parkeren. Dat staat in een gemeentelijk stuk dat eind juni vastgesteld is. JA21-raadslid Kevin Kreuger heeft er dinsdag opheldering over gevraagd.

In het stuk, dat de naam Mobiliteitsplan Noord heeft, staat dat het parkeerbeleid in de toekomst wordt ingezet als "sturingsmiddel voor het beperken van automobiliteit in heel Noord". In wijken waar nu al betaald moet worden voor parkeren moet het tarief uiteindelijk naar 4,50 euro per uur gaan en in de wijken waar het nu gratis is naar 2,50 euro per uur.

"Het huidige aandeel autogebruik is met de toekomstige groei en stedelijke dichtheid niet meer vol te houden", stelt de gemeente. "Zeker niet als tegelijkertijd een succesvolle en aantrekkelijk gemengde stad moet ontstaan waarin groen en omgeving gespaard worden." Vanaf 2030 moeten ook parkeervergunningen voor tweede auto's afgebouwd worden.

Op dit moment kan er in iets minder dan de helft van Noord nog gratis geparkeerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om Tuindorp Oostzaan, Banne Buiksloot en de Waterlandpleinbuurt. In de meeste buurten waar wel betaald parkeren geldt, zoals de Van der Pekbuurt, is het tarief nu 1,40 euro per uur. Alleen rond het Overhoeksplein geldt een tarief van 3,50 euro per uur.

Vrees voor 'verdringing van huidige bewoners'

Kreuger vreest dat het terugdringen van het autogebruik kan leiden tot "verdringing van de huidige bewoners". "Het is een stadsdeel met relatief veel sociale huur, en relatief veel mensen met een praktisch beroep. Het gebied is minder dan andere gebieden 'gegentrificeerd'. Ook in termen van mobiliteit is het gebied wezenlijk anders dan de overige gebieden binnen de Ring A10: het is hoofdzakelijk op de auto ingericht", stelt het JA21-raadslid.

Hij vraagt hoe het stadsbestuur de indruk wil voorkomen dat "de Noorderlingen een bepaalde levensstijl krijgen opgedrongen" en of het stadsbestuur het met hem eens is dat steun onder de huidige bewoners essentieel is. Kreuger wil ook weten in hoeverre de bewoners hebben meegepraat over het mobiliteitsplan en vraagt of het stadsbestuur van plan is om het openbaar vervoer eerst te verbeteren voordat de maatregelen worden genomen.

De gemeente erkent in het stuk wel al dat er een nieuw OV-netwerk nodig is "om de groei van Noord mogelijk te maken en een waardig alternatief te zijn voor de auto". Ook verwacht de gemeente dat het aantal auto's tot 2030 zal stijgen. Tot 2030 zal de bestaande aanpak blijven, dat betekent dat er parkeeronderzoek gedaan wordt in wijken met parkeerproblemen en dat er alleen betaald parkeren wordt ingevoerd als de parkeerdruk te hoog is.

Kritiek op uitbreiding betaald parkeren in Nieuw-West

Ook in Nieuw-West is onlangs besloten om het betaald parkeren uit te breiden, iets dat tot kritiek van een groot aantal bewoners leidde. In Zuidoost leidde hetzelfde voornemen ook tot een storm van kritiek. Het stadsdeel besloot uiteindelijk om er niet mee verder te gaan, vanwege de coronacrisis zou het invoeren van betaald parkeren "niet de eerste prioriteit" zijn.

In De Pijp en de Museumpleinbuurt gold al lange tijd betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, vanwege de financiële positie van de gemeente werd vorig jaar besloten dat er ook op zondag betaald moest worden. Verder ging het vergunningtarief voor een tweede auto fors omhoog.

Het Mobiliteitsplan Noord is opgesteld, omdat het aantal bewoners van het stadsdeel flink gaat groeien. Na 2040 zou het aantal bewoners bijna verdubbelen. Wanneer het betaald parkeren precies wordt ingevoerd wordt waarschijnlijk later bepaald. In het stuk wordt gesproken over "rond 2030", "tussen 2030 en 2040" en "eindsituatie in 2040".

Vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn werd het betaald parkeren in Noord in 2018 al fors uitgebreid.