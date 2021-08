Een vijf maanden oude Amerikaanse Stafford heeft aan de oever van de Sloterplas in Amsterdam een tand van een mammoet gevonden.

"Ik herkende het, ik had het al eens eerder gezien", vertelt Nadja Carrillo, eigenaresse van de hond. "Dit is natuurlijk wel een bizarre plek, hier bij de Sloterplas. Het is gestort zand, dus het komt wel ergens vandaan."

De tand is onderzocht door natuurhistorisch museum Naturalis. Onderzoekers bevestigen dat het inderdaad gaat om een kies van een wolharige mammoet.

Op Marktplaats worden eerlijke mammoettanden voor ongeveer 500 euro verkocht. Maar Carillo is niet van plan om de tand te verkopen. "Ik vind het leuk om het zelf thuis te houden", legt ze uit. "Dus we houden het gewoon."