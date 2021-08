Twee personen zijn dinsdag ernstig gewond geraakt bij een uitslaande brand op de derde verdieping van een appartementencomplex in Amsterdam. Ze moesten uit het raam van het gebouw aan de Van Hallstraat springen om het gevaar te ontvluchten.

Omwonenden hadden enkele kussens en matjes op de stoep onder het raam gelegd om de val van de slachtoffers te breken. De twee personen die na hun sprong gewond zijn geraakt, zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer meldt dat enkele anderen rook hadden ingeademd. Zij zijn nagekeken in een ambulance.

De brandweer was om 7.50 uur gealarmeerd over de brand. Een klein half uur later had de brandweer het vuur onder controle gekregen.