Een 31-jarige vrouw die ervan wordt verdacht in 2014 haar pasgeboren baby in een ondergrondse container in Amsterdam te hebben achtergelaten, staat op 17 augustus voor de rechter op verdenking van poging tot kindermoord. De vrouw is in april in Duitsland aangehouden, maakt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend.

Het kind werd op zondag 26 oktober 2014 rond 4.15 uur gevonden, nadat een voorbijganger in de Fritz Conijnstraat in Geuzenveld-Slotermeer gehuil uit een ondergrondse vuilcontainer had horen komen. De politie wist het meisje met hulp van de brandweer levend uit de container te bevrijden.

De politie kwam de moeder op het spoor dankzij een vingerafdruk op de tas waarin de pasgeboren baby bijna zeven jaar geleden werd aangetroffen. De vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Op 10 mei werd ze door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Zij zit in voorlopige hechtenis. Haar zaak wordt deze maand nog niet inhoudelijk behandeld, het betreft een inleidende zitting.

Het meisje is inmiddels zes jaar. In haar belang is de aanhouding niet eerder naar buiten gebracht, stelt het OM. Het meisje, dat geadopteerd is, maakt het goed. Haar adoptieouders zijn op de hoogte gebracht van haar moeders arrestatie.