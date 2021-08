Bij een uitslaande brand in een woning in de Van Hallstraat in het Amsterdamse stadsdeel West zijn dinsdagochtend twee personen ernstig gewond geraakt. Zij sprongen tijdens de brand uit een raam.

De hulpdiensten werden rond 7.50 uur gealarmeerd over de brand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ook werden twee traumateams opgeroepen. Rond 8.15 uur was de brand uit.

Twee personen sprongen volgens de brandweer ten tijde van de brand uit een raam. Buurtbewoners probeerden met matjes op straat de val van de twee te breken. De twee raakten volgens de brandweer gewond door zowel de brand als de sprong.

Een aantal andere slachtoffers zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.