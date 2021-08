De man die werd neergeschoten in een bedrijfspand in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad. Hoefdraad speelde onder meer voor Ajax en Almere City.

Aankomend seizoen zou de aanvaller uitkomen voor amateurclub ASC De Volewijckers in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

"Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Jergé Hoefdraad neergeschoten is en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht", zo laat de club weten via zijn website. In het bedrijfspand in Zuidoost was vermoedelijk een feest aan de gang. Over de toedracht van het incident kan de politie nog niets zeggen.

"Jergé, wij zijn in gedachte bij je. We hopen op een spoedig herstel. Aan familie, vrienden en teamgenoten veel sterkte in deze tijd", schrijft het bestuur.

Hoefdraad begon zijn carrière in de jeugd van Ajax, waar hij samen met bekende spelers zoals Ryan Babel en Urby Emanuelson speelde.

Hij maakte in 2004 zijn profdebuut bij RKC Waalwijk en maakte vervolgens nog de overstap naar Almere City, Telstar en Cambuur. Hij eindigde zijn profcarrière bij Almere City en zou nu na een korte pauze uitkomen voor De Volewijckers.

De politie is op zoek naar getuigen die bij het feest aanwezig waren en roept hen op zich te melden. Ook zoekt de politie naar beelden van het incident, van een dashcam of een smartphone. Deze beelden kunnen anoniem opgestuurd worden via Meld Misdaad Anoniem.