Drie zeer jonge konijnen zijn onlangs in een doos in het Sloterpark in Amsterdam gedumpt, meldt de dierenambulance zondag. Ze spreken van een "misselijkmakende laffe daad".

De dieren werden door een jongen gevonden. De dierenambulance heeft de konijnen, die nog wel in leven waren, meegenomen.

"Naast een bankje in een doos, het maakt ons zo verschrikkelijk boos", twittert de dierenambulance. "Zonder moeder, zonder voeder. Konijntjes van een week of drie."

De Dierenbescherming liet een paar dagen geleden al weten dat het aantal konijnen dat opgevangen moet worden, de laatste tijd is gestegen. "Konijnen lijken makkelijke huisdieren, maar mensen vergissen zich vaak in de tijd, energie en kosten."