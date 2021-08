Tijdens een bescheiden bijeenkomst op het Rokin opende locoburgemeester Marjolein Moorman zaterdag officieel de 25e editie van Pride Amsterdam. Door het coronavirus kunnen veel festiviteiten, zoals de traditionele botenparade, ook dit keer niet doorgaan.

Moorman stond in haar speech uitgebreid stil bij het belang van Pride in Amsterdam en de rest van de wereld. "Er is heel veel bereikt. Maar er hangen hier op het Rokin 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit en lhbti verboden is en waar hele zware straffen op staan, soms zelfs de doodstraf. Dan zie je dat er ook nog ontzettend veel te bereiken is", zegt ze tegen nieuwspartners NH Nieuws en AT5.

Onder de genodigden en sprekers zijn ook meerdere mensen uit landen waar het slecht gesteld is met de rechten van lhbti-gemeenschap. Ook Sima uit Iran laat zich horen. "Ik ben zo verdrietig voor de lhtbi-gemeenschap in mijn land. Ze zijn altijd bang dat iemand erachter komt. Veel mensen zijn vermoord door de regering of hun familie. Het is er verschrikkelijk", zegt ze.

Senator en mensenrechtenstrijder Boris Dittrich laat in zijn speech weten dat in ruim een derde van de wereld homoseksualiteit nog steeds als crimineel gedrag wordt gezien. Volgens hem kan de Pride daar wel degelijk invloed op uitoefenen. "Zelfs in Afrika kijken mensen naar beelden van de Pride in Amsterdam en die vragen zich af of ze ooit nog eens in een land zullen leven waar mensen naar je zwaaien omdat je homo bent, in plaats van je in de gevangenis stoppen", zegt hij.